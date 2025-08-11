静岡県伊東市の夏の一大イベント「按針祭」が8月10日、最終日を迎え、記念講演が行われました。 【写真を見る】「按針祭」の様子と、警察などが会場を警備 「按針祭」は、江戸時代に静岡県伊東市で日本初の洋式帆船を造ったイギリス人の船乗り「ウィリアム・アダムス」こと三浦按針を記念した行事です。式典には田久保真紀市長や按針ゆかりの国の代表らが出席し、祝辞を述べました。 ＜伊東市 田久保真紀市長＞ 「（按針の）偉