ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）の本拠・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回の第１打席で４１号ソロを放ち、トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。１点を先制された直後の初回の攻撃。先頭打者として打席に入った大谷は、カウント１―２から相手先発・ラウアーの投じた４球目、１３９キロのカットボールをうまく捉えると、打球は右中間スタンドへ一直線。今季９度目の２戦連発