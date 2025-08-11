１０日（日本時間１１日）のブルージェイズ戦での大谷翔平投手（３１）のハーフスイングの判定を巡り、ＳＮＳ上のブルージェイズファンが怒りをあらわにした。問題の場面は４―５の９回裏、ドジャースの攻撃で、一死走者満塁と一打サヨナラのチャンスで回ってきた大谷の打席。初球は見逃してストライクとしてカウント０―１となった２球目、インハイの脇に近い部分に投じられたカットボールに大谷はのけぞるような形でスイング