米男子ゴルフツアーのプレーオフ第１戦「フェデックス・セントジュード選手権」最終日（１０日＝日本時間１１日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド＝パー７０）、３８位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は、６バーディー、１ボギーの６５と伸ばし、通算７アンダーの１７位で戦いを終えた。１つ伸ばして迎えた後半、ボギーなしの４バーディーの猛攻。しっかり順位を上げ、ポイントランキングは２１位を維持して