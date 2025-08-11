◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)大会最終日に男女シングルスの準決勝が行われ、日本勢唯一の生き残りとなった男子のエース・張本智和選手（世界ランク4位）は、ジャー・カナク選手（同31位、アメリカ）に4対1と快勝。自身2度目のチャンピオンズ制覇に王手をかけました。序盤から張本選手が攻勢に出て得点を重ねる展開。持ち味のラリーで実力を発揮して3ゲームを連取し、試合の主導権を握り続けました。