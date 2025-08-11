¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJR¶å½£¡Ë¤Ï¡¢Âç±«¤ËÈ¼¤¦8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Î±¿¹Ô·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¨8·î11Æü(·î)¸á¸å2»þ58Ê¬¹¹¿· ¡Ú¶å½£¿·´´Àþ¡Û ¶å½£¿·´´Àþ¡ÊÇîÂ¿～¼¯»ùÅçÃæ±û¡Ë¡§ ÃÙ±ä¢¨¸á¸å2»þ58Ê¬¹¹¿·À¾¶å½£¿·´´Àþ¡ÊÉðÍº²¹Àô～Ä¹ºê¡Ë¡§ ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô ¡ÚÆÃµÞÎó¼Ö¡¦£Ä¡õ£ÓÎó¼Ö¡Û ¢§Á´Îó¼Ö±¿µÙ ¤ÎÎó¼Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Á¤ê¤ó¥·ー¥¬¥¤¥¢¶å½£²£ÃÇÆÃµÞ¤æ¤Õ¤­¤ê¤·¤Þ36¤×¤é¤¹3°¿¤ëÎó¼Ö¤«¤ó¤Ñ¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¯¤æ