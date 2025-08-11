お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が11日、都内で「きのこの山たけのこの里どっち派判定AIMOTHER誕生発表会」に出席した。前日には女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が結婚を発表した。「本当におめでたい。カズは全くそういう顔してなかったので、急にびっくりしました。素敵な家庭を築いていただけたら」と祝福した。山里は19年に女優の蒼井優（39）と結婚し