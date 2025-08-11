【モデルプレス＝2025/08/11】俳優の海宝直人（37）と元宝塚歌劇団花組トップ娘役の仙名彩世（36）が8月11日、それぞれのSNSを通じて第1子誕生を発表した。【写真】元宝塚女優が出産 直筆報告文◆海宝直人＆仙名彩世、第1子誕生海宝は、自身のXを通じて「私事でございますが、この度、第1子が誕生したことをご報告いたします」と報告。「新たに始まる日々に、感謝と責任を強く感じております。これからも様々な経験を糧に、役者と