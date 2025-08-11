【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YOASOBIと藤井 風が描き出す日本限定の「特別な夜」に注目 YOASOBIと藤井 風が、ビリー・アイリッシュの来日公演にスペシャルゲストとして出演する。 ビリー・アイリッシュの3年ぶりとなる単独来日公演『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』が8月16～17日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催。その初日となる8月16日公演にYOASOBIが、二日目の