¤¹¤È¤×¤ê¤Ê¤É¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTPR¤Ç5ÁÈÌÜ¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤¬10Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2¶ÊÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖMake My Step¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£3·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSneakerStep¡×°ÊÍè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤À¡£º£ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à´õË¾¤ä¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡×°ì¶Ê¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë