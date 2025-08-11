岐阜県高山市で3年前、グライダーが墜落して2人が死亡する事故がありました。今年5月、「パイロットの心疾患が原因の可能性がある」とする航空事故調査報告書が発表されました。パイロットには身体検査が義務付けられていますが、異変の兆候を捉えきれなかった可能性があります。 事故が起きたのは2022年10月26日。 グライダー愛好会の2人乗りモーターグライダーが、高山市の「飛騨エア