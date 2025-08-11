俳優の知念英和（２０）が１１日、都内で行われた主演映画「仮面ライダーガヴお菓子の家の侵略者」の舞台あいさつに出席した。９月放送開始の「仮面ライダーゼッツ」に主演する今井竜太郎（２０）に「１年間頑張ってください」とバトンを渡し、今井も「先輩たちの思いも背負って、１年間走り抜けたいと思います！」と気合を入れた。ガヴの放送もあと３話となった。映画も大ヒットとなり、知念は「１年間ガヴを見続けてくれた