「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は、同３１位のカナック・ジャ（米国）に４−１で勝利し、決勝進出を決めた。序盤から１１−５で勝ち切ると、そこから３ゲーム連取。キレのあるバックハンドで常に優位に立ち、何度もラリーを制した。第１ゲーム終了後には照明が落ち、その後に場内が明るくなるな