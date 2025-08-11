1960年代から70年代にかけて、日本サッカーと「世界」を近づけたことで知られる釜本邦茂氏。1968年のメキシコ五輪で大会得点王に輝き、日本を初の銅メダル獲得に導いた伝説のストライカーが2025年8月10日、81歳でその生涯を終えた。日本サッカー界の発展に多大なる貢献をした同氏の訃報に、多くのお悔やみの言葉が寄せられている。その一部を紹介する。日本サッカー協会（JFA）会長 宮本恒靖氏「釜本邦茂さんの訃報に接し、お悔や