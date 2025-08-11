【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富樫勇樹が「残り５秒」で美しい３Ｐ成功バスケットボール日本代表のレジェンド・ポイントガード富樫勇樹が、お馴染みの別格タイムマネジメントからスリーポイントシュートを炸裂。代名詞とも言えるハイクオリティーな一撃にファンも大興奮の様子だった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表