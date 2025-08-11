◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）キープカルム（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は、前走のしらさぎＳで重賞初勝利。直線だけで一気に勝負を決める強い競馬だった。中竹調教師は「前走は力を出し切れたレース。あれくらいの脚を使えるんだけど、不運なことが重なって能力を発揮できなかった」とほっとした表情だった。１週前追い切りの６日は、栗東・坂路で５３秒３―