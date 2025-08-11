１１日のフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜、前８時１４分）に出演した元ＮＨＫの武内陶子アナウンサーが、二階堂ふみとの結婚を生報告したお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの２ショットを披露した。生放送後に自身のインスタグラムを更新し、「今日、世界で一番幸せな人！カズさんおめでとーう！」と祝福。「二階堂ふみちゃんのことは『シャチョー』って呼んでるってなんだかものすごくお似合いのお