アジアサッカー連盟（AFC）のシェイク・サルマン会長が、10日に亡くなった釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんを追悼した。AFCの公式サイトで「釜本邦茂氏はアジアサッカーの真の象徴であり、その功績は永遠に記憶されるでしょう。1968年のオリンピックで日本を銅メダルに導いた彼の役割は、世代を超えて人々にインスピレーションを与え、アジア全土でこの美しいスポーツの知名度を高めました」とその功績について語った。さ