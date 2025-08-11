元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が11日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。高校野球で広陵（広島）が夏の甲子園の2回戦以降の出場を辞退したことについてコメントした。玉川氏は「なんかモヤモヤするんですよね、この話ね」と切り出し「いろんな問題をはらんでいてですね、たとえば、生徒の不祥事と公式試合の出場停止の問題というのはあって、部員の中でたったひとりの生徒がケンカした