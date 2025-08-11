ＥＢｉＤＡＮの人気グループ・超特急のシューヤ（３０）が１１日、都内で初の写真集「ＴＲＥＮＴＥ」（ＳＤＰ）の発売記念イベントに登場した。３０歳を記念して初のソロ写真集となる。パリでの撮影に向けて、週４回ほど、約２時間のトレーニングを敢行。体脂肪率は６％になったといい、この日は報道陣の前で懸垂も披露して見せた。「（パリに）着いて、脱ぐ撮影は一番先にやった。それまでは機内食も食べないで、バナナと鶏胸