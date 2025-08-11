µð¿Í¤Î°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¤¬£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶ÃÃÆ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î£±·³»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë½é»²²Ã¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï±¦Íã¸åÊý¤Î¡Ö¥·¥Þ¥À¥ä¡×¹­¹ð´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¾×·âÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹£²£°£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£·¥­¥í¤ò¸Ø¤ëº¸¤ÎÂçË¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥±¡¼¥¸Î¢¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ