◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子SPが行われ、22年GPファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が60・98点をマークした。3季ぶりに使用する「戦場のメリークリスマス」に乗り、冒頭のダブルアクセル、続く3回転フリップを着氷。後半の連続ジャンプはトーループが2回転になったが、華麗な舞いで観衆を魅了し、スタンディングオベーションで称えられた。「