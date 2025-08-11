◇MLB マリナーズ6-3レイズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)マリナーズのカル・ローリー選手がイチロー氏に捧げる1発で勝利に貢献しました。レイズ戦に2番DHで出場したローリー選手。初回に無死1塁の場面でライトスタンドに特大弾を運び、MLBトップを独走する45号を放ちました。本塁打と打点部門でメジャートップのローリー選手は、2位に付けている大谷翔平選手とカイル・シュワバー選手との差を「4」本に広げました。捕手とし