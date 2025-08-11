サンフレッチェ広島は10日、明治安田J1リーグ第25節で清水エスパルスをホームのエディオンピースウイング広島（Eピース）に迎えた。被爆80年を迎えた8月6日にも両チームはEピースでの天皇杯4回戦で対戦し、広島が3−0の快勝。中3日で再び同じ舞台で激突した。今節は広島が2018年から毎年行っているピースマッチとして開催され、試合に先駆けて広島の久保雅義代表取締役社長と清水の山室晋也代表取締役社長らがスタジアム近くの