¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬2025Ç¯8·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü8·î8Æü¤Ç41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö41ºÐ¤Î½éÆü¤Ë¤ª»Å»ö¤´