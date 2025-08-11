ミュージカル俳優・海宝直人と仙名彩世の夫妻が11日、それぞれのXを更新し、第1子誕生を報告した。【写真】お相手は…元宝塚歌劇団花組トップ娘・仙名彩世海宝は「私事でございますが、この度、第一子が誕生したことをご報告いたします。新たに始まる日々に、感謝と責任を強く感じております。これからも様々な経験を糧に、役者としてさらに深く表現を追求し、皆様にお届けできるよう、より一層精進して参ります」とつづった。