大谷は2試合連続となる41号を放った(C)Getty Imagesドジャースは現地10日に本拠地で行われたブルージェイズ戦に4ー5と敗れた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が第1打席で2試合連続となる41号アーチを放つも、救援陣が打ち込まれた。【動画】もう勢いは止まらない！大谷2試合連続の41号アーチの瞬間1点リードの8回に5番手で登板したブレーク・トライネンが一死から3番ゲレーロJr．4番アディソン・バーガーに二者連続アーチ