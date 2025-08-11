宝会長は、「今回のような事案をきっかけに、改めて、暴力を一切認めない姿勢を全国の加盟校に強く求めていきたい」と強調した(C)産経新聞社日曜日の午後が騒然としました。夏の甲子園大会に出場していた広陵（広島）の堀正和校長が、同校の出場辞退を表明したのです。大会前からSNSで暴力事案が拡散し、8月7日の1回戦・旭川志峯（北北海道）に勝利した後には、別の暴力事案もSNSで話題となるなど、騒動は過熱していったのです