大河ドラマ「べらぼう」第30回は「人まね歌麿」。江戸幕府の老中となる松平定信の少年時代は、寺田心さんが演じていましたが、長じてからは井上祐貴さんが演じることが６月28日に発表されました。寺田さんが定信をずっと演じるものと思っていた人も多く（筆者もその１人でした）、ネットではちょっとした驚きの声があがっていました。 【写真】松平定信を演じる井上祐貴 それはさておき、定信とはどのような人物だったのか。