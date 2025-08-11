¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÂç²ñËÜÉô¤Èºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬£±£²»þ£±£°Ê¬¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÆþ¾ì·ô´°Çä¤ò´Ø·¸Àè¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£Æþ¾ì·ô´°ÇäÄÌÃÎ¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ´ÑµÒ¸þ¤±¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬´°Çä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òºå¿ÀÅÅ¼Ö¤Î¼çÍ×±Ø¤Ê¤É¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¡£Âè£±£°£±²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËþ°÷ÄÌÃÎ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£²Ç¯¤ÎÂè£±£°£´²óÂç²ñ¤«¤é¡ÖÆþ¾ì·ô´°ÇäÄÌÃÎ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤