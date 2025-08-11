「外れたみんなの頭のネジ」や「反逆コメンテーターエンドウさん」などの作品で知られる漫画家の洋介犬氏が、11日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の名誉などを侵害するようなネット上の書き込みについて、法的措置で解決したことを報告した。洋介犬氏は、「この度、私・洋介犬に対してX上にて名誉権又は名誉感情を侵害する投稿を行っていたアカウントに対し顧問弁護士を通じて情報開示請求を行い、投稿した人物の特定後に当方