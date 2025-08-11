2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は、大阪・関西万博公式サイトで「佳子内親王殿下のお成り」について明らかにした。11日までに公式サイトに御成り御日程を掲載した。【写真】愛子さま、レアなパンツスーツコーデで純白世界に“没入”「佳子内親王殿下におかれましては、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、来る2025（令和7）年８月23日（土曜日）に大阪府へお成りになる予定ですのでお知らせいたします」と伝えた。