¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Åì³¤ÃÏÊý¤Ï11Æü¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬300¥ß¥ê¶á¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤¢¤È¤â°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ´ôÉì¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç±«·ÙÊó¤Ï¡¢Ãí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°ú¤­Â³¤­¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¡¢Àî¤ÎÁý¿å¡¢