演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第42回は俳優の小林勝也さん。中学生の頃から映画少年だったという小林さん。映画ですごいと思った人が全員舞台出身だとわかり、舞台にも興味をひかれていったそうで――。（撮影：岡本隆史）【写真】太地喜和子さん、杉村春子さん、矢吹寿子さんと*