J1アビスパ福岡のGK小畑裕馬（23）の存在感が高まっている。足元の技術に優れる守護神は持ち味の攻撃参加に加え、セービングの安定感も増している。「プラスワン」―。小畑が守備ラインに入ってパスを出すことで、攻撃のカードが1枚増え、厚みが出る。この特長に、守備面での存在感も日に日に高まっている。フル出場した6日の天皇杯4回戦では鹿島に3失点したものの、ファインセーブも連発。後半38分にはPKを見事にストップした