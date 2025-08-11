10Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸1¿Í¤¬ÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Ìó700¥á¡¼¥È¥ë²¼Î®¤Þ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤¬ÁðÌÚ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¼«ÎÏ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¾ÃËÉÃÄ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ï³Û¤Ë6¿ËË¥¤¦¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£