日本人４選手を擁する王者セルティックが８月10日、スコットランドリーグ第２節で、昨季５位のアバディーンと敵地で対戦。ベニャミン・ニグレンと旗手怜央の得点で、２−０で快勝した。旗手が鮮やかなミドルシュートで今季初ゴールを奪い、開幕２連勝に大きく貢献した一方、昨季に公式戦33ゴールを記録した前田は好機を活かせず。52分に放ったボレーシュートは飛ばしたコースが甘く、GKに阻まれれば、68分には裏に抜け出すも足