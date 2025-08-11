長澤まさみが主演する映画『おーい、応為』より、主人公・葛飾応為の“知られざる素顔”が浮き彫りになった場面写真9点が解禁された。【写真】長澤まさみ、自由奔放で豪胆、時折見せる物憂げな表情――『おーい、応為』場面写真本作は、江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘として、数十年を共にした葛飾応為を描く。脚本・監督は大森立嗣。浮世絵を含めた芸術は男の世界だった江戸時代において、北斎の娘と