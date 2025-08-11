Netflixの日本作品『匿名の恋人たち』（10月配信）と『イクサガミ』（11月配信）が、韓国・釜山で9月17〜26日開催される第30回釜山国際映画祭のオンスクリーン部門に同時招待されることが決まった。併せて、2作品より新場面写真が解禁となった。【写真】小栗旬主演『匿名の恋人たち』場面写真ギャラリー『匿名の恋人たち』は、小栗旬が主演を務め、ハン・ヒョジュがヒロインを演じるピュア・ロマンティックコメディー。『イク