ノルディックスキー複合で五輪３大会連続でメダルの渡部暁斗（北野建設）が１１日、長野・白馬でローラースキー練習を公開した。あいにくの雨だったが、スプリント練習をこなすなど約１時間、練習を行った。来季、２６年ミラノ・コルティナ五輪は集大成の五輪と公言している。最後に向け、夏から昨季のＷ杯の後半戦で得た気づきを、走りに落とし込み、動きの感覚を確かめている。渡部暁は「今までは腰がそった状態で乗り込んで