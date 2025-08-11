¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤Ï11Æü¡¢9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷ABC¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¿ÍÆ»¾õ¶·¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤äÊª»ñÈÂÆþÀ©¸Â¤Ç¶Ë¤á¤Æ°­²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤¬7·î¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£