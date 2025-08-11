卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルスで世界ランク４位の張本智和トヨタ自動車）が決勝進出を決めた。準決勝で世界３１位のカナク・ジャ（米国）を４―１で退けた。午後６時半開始予定の決勝は、世界王者・王楚欽（中国）とパリ五輪銀メダル・モーレゴード（スウェーデン）の勝者と対戦する。ジャには２０２２年シンガポールスマッシュで１―３で敗れるなど、ジュニアの２