歌手の椎名林檎が１０日の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演し、尊敬するアーティストを明かした。ＭＣの山崎育三郎から「最も尊敬したアーティストっていうのは、いらっしゃいますか？」と問われた椎名。「音楽の人ではあまりいない。アスリートとかバレエダンサーとか、そういう方に対する憧れの方が強い」と語ったが、「日本ではＢＬＡＮＫＥＹですかね。ＢＬＡＮＫＥＹＪＥＴＣＩＴＹ」とカ