男性グループ「超特急」のシューヤが１１日、都内で１ｓｔ写真集「ＴＲＥＮＴＥ（トレント）」発売記念イベント取材会を行った。３０歳を記念しての初のソロ写真集。チャラキャラを封印し、パリで撮影を行った。「無事（写真集を）出せたことはうれしいですし、ファンの方が喜んでくれて達成感がある」と発売を喜んだシューヤ。「パリじゃなかったら写真集僕は出さないですと言った」と明かし、「パリに行かせてもらえて感謝し