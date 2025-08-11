◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）生まれつき左手指が欠損というハンデを抱える県岐阜商・横山温大外野手（３年）が４打数２安打１打点の活躍。チームは２００９年以来、夏１６年ぶりの勝利で創部１００周年の節目の年に夏通算４０勝を達成。２回戦に進出した。「ここにいるんだという実感が沸いてワクワクした」。横山は聖地で躍動した。５回１死二塁のチャンス