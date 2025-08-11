11日（月）熊本県には線状降水帯が発生して、大雨特別警報が発表されています。すぐに身を守る行動をとってください。＜11日（月）の天気＞前線が停滞して、九州では梅雨末期のような大雨になっています。熊本県には線状降水帯が発生していて、熊本県玉名市岱明や山都では24時間の雨量が400ミリに達する記録的な大雨となっています。熊本県では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、危険な大雨が続く見込みです。また