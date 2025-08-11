今日11日午後0時30分現在、熊本県に大雨特別警報が発表中。熊本県はこれまでに経験のない大雨となり、まだ災害の発生が相次ぐ恐れがあります。雨が弱まったとしても危険な所に近づかず、最大級の警戒を続けてください。明日12日にかけて雨雲が北上し、日本海側も大雨となる見込み。熊本県に大雨特別警報雨弱まっても命を守る行動を今日11日午後0時30分現在、熊本県に大雨特別警報が発表中です。昨日10日から今日11日にかけては、