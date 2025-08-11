U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢AFC U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë11-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3ÀïÁ´¾¡¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ïº£·î6Æü¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ç5-0¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Æ±8Æü¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Àï¤Ï16-0¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥é¥óÀï¤Ï2Ï¢¾¡Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬°µÅÝ¡£MFÈÄÂ¼¿¿±û(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤ÈFWÆ£ºêÃÒ»Ò(»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É11¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3»î¹çÏ¢Â³