青銅器の修復が体験できる文化クリエーティブ製品。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原8月11日】中国山西省の山西博物院では、新たなミュージアムグッズが人々の注目を集めている。木製ジオラマや獣型觥（じゅうけいこう＝獣の形をした青銅製の酒器）のフェルトキット、チョコレートの文化財立体パズルなど、これの文化クリエーティブ製品は購入者が手作りして完成させる。山西省は歴史的な木造