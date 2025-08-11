まるで梅雨末期 九州で記録的大雨 前線が黄海付近から西日本の日本海側を通って日本の東へのびており、前線上の低気圧が日本海を東北東に進んでいます。前線は、１２日（火）にかけて西日本の日本海側から東北地方に停滞するでしょう。１１日（月祝）は九州を中心に大雨が降り、特に熊本県では大雨特別警報を発表され、これまでに経験したことのないような大雨となっています。１１日（月祝）～１４日（木）、を、画像で掲